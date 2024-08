COMUNE DI SARNO. IL SINDACO SQUILLANTE PRESENTA IL CARTELLONE DEGLI EVENTI PER FERRAGOSTO

“Il calendario degli eventi per il Ferragosto sarnese – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante – è il risultato di una stretta e proficua collaborazione tra le associazioni locali e l’amministrazione comunale di Sarno. Questa sinergia ci ha permesso di creare un programma ricco e variegato, pensato per soddisfare tutti i cittadini.

Il Ferragosto a Sarno non è semplicemente una festa, ma rappresenta un autentico simbolo di identità e appartenenza per tutti i sarnesi. Ogni anno, molte persone che vivono lontano dalla nostra città, sia in altre regioni d’Italia che all’estero, scelgono di tornare a Sarno proprio in occasione di questa importante ricorrenza.

Ho avuto il piacere di incontrare – ha aggiunto il Sindaco – alcune famiglie sarnesi emigrate a New York e in Svizzera, che ogni anno fanno ritorno a Sarno per trascorrere il Ferragosto insieme ad amici e parenti. Questa è la dimostrazione tangibile di quanto il Ferragosto sarnese sia profondamente radicato nel cuore di tutti coloro che, pur lontani, non dimenticano mai le proprie origini.”

“Un cartellone pensato, ragionato e frutto di confronto – ha affermato la Consigliera Delegata Anna Maria Della Porta -. Abbiamo pensato a una programmazione a 360 gradi che ha come filo conduttore la musica, il divertimento, concerti, spettacoli teatrali, mostre, serate per bambini, esibizione degli artisti locali. E non poteva mancare il tradizionale appuntamento enogastronomico con le Vie del Gusto. Ovviamente la serata clou degli eventi si avrà il 16 agosto con il concerto di Alex Britti in Piazza 5 Maggio, mentre il 17 agosto, sempre in Piazza 5 Maggio, ci sarà il concerto di Manù Squillante”.

Il ricco programma di eventi prevede la solenne antica festa di Maria Santissima delle Tre Corone, patrona principale della Città di Sarno, e la visita, tra fede e cultura, nelle chiese del centro storico curata dalla Pro-Loco Sarno. “Il 14 e il 15 agosto, ci sarà la tradizionale processione della Madonna – ha spiegato Don Roberto Farruggio – che sarà animata dal concerto bandistico Città di Sarno, a cui seguirà in Piazza Capua l’antica offerta delle canestre e l’accoglienza della Madonna al rientro dalla processione. Quest’anno, siamo nel pieno dell’Anno Giubilare del Santuario di Maria Santissima delle Tre Corone, che è iniziato il 21 novembre 2023 e che terminerà il 24 novembre prossimo. Pertanto tutti coloro che verranno al Santuario riceveranno l’indulgenza plenaria”.