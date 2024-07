COMUNE DI SARNO. PRIMA RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL SINDACO SQUILLANTE

Arriva in aula, in consiglio comunale a Sarno, la nuova maggioranza del Sindaco Squillante che, dopo aver proceduto alla composizione della Giunta, è atteso per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

Convocazione del primo Consiglio Comunale di Sarno lunedì 8 luglio 2024, alle ore 19:00.

Ordine del giorno: – Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, ai sensi dell’art. 41,comma 1 e dell’art. 64 del D. Lgs. N. 267/2000; – Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 39 e 10 del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 2 del vigente Statuto comunale; – Giuramento del Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 11 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. п. 267/2000; – Comunicazione del Sindaco della nomina della Giunta e del Vice Sindaco, ai sensi dell’art.46, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000; – Designazione dei Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento del Consiglio comunale; – Nomina componenti Commissione Elettorale comunale, ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D.Lgs. N. 267/2000; – Nomina componenti Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari.