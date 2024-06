CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA. IL 19 GIUGNO RIUNIONE PER IL QUESTION TIME

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà mercoledì 19 giugno 2024 dalle ore 11 alle 13 per il Question Time. Saranno discusse le seguenti interrogazioni: “Ospedale SS. Maria Addolorata di Eboli”, ad iniziativa del consigliere Nunzio carpentieri, “Riqualificazione area ex cinema Rivoli-Rione Luzzatti” ad iniziativa della consigliera Roberta Gaeta, “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese in regime istituzionale ed in Alpi nell’anno 2023, aggiornamenti” della consigliera Maria Muscarà; “Mancata riapertura del Pronto Soccorso dell’Ospedale ‘Sant’Anna e Maria Santissima della Neve” del consigliere Gennaro Saiello.

