CONSIGLIO REGIONALE PER LE COMMISSIONI SPECIALI. IN 4 MESI APPROVATA UNA SOLA LEGGE

In quattro mesi di lavoro il Consiglio Regionale della Campania ha approvato una sola legge: quella di Bilancio. Un risultato tutt’altro che incoraggiante, considerato che anche le Commissioni, al momento, non stanno valutando alcun disegno di legge in vista di una possibile discussione ed approvazione in Consiglio.

Sostanzialmente è tutto fermo, vuoi per il Covid, vuoi per problemi politici, vuoi per la mancanza di coraggio da parte degli stessi consiglieri di maggioranza nel prendere una iniziativa concreta. Intanto oggi è il giorno delle Presidente delle Commissioni Speciali: anche in questo caso, con un ritardo che non trova giustificazioni, si procederà all’elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni che spettano, da statuto, alle opposizioni.