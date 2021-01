CONSORZIO ASI SALERNO. VERSO LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER GLI INSEDIAMENTI

Il Consorzio Asi ed il Comune di Salerno hanno avviato l’iter per rendere piu’ semplice il regolamento per i nuovi insediamenti produttivi nella zona industriale del Comune Capoluogo. A darne notizia è il Presidente del Consorzio Antonio Visconti, ospite di Agenda Economica, trasmissione in onda ogni giovedi’ a partire dalle 15.

“Proprio oggi”, ha sottolineato Visconti, “al Comune di Salerno abbiamo avuto un primo incontro con il Sindaco Vincenzo Napoli per avviare e realizzare, in tempi rapidi, una modifica del regolamento per i nuovi insediamenti che renda il tutto piu’ semplice e soprattutto piu’ veloce per le imprese che scelgono il nostro territorio per i nuovi siti produttivi”.

“Oggi grazie alla ZES”, continua Visconti, “per la quale ringrazio personalmente l’Onorevole Piero De Luca, abbiamo tutte le condizioni per essere una delle aree piu’ competitive del paese per le nuove aziende: si tratta di una fase storica per il rilancio della nostra economia”.