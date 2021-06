CORRADO MATERA: “COLLEGATO 2021, ECCO I MIEI EMENDAMENTI PER IL VALLO DI DIANO”

E’ soddisfatto per aver portato, sul territorio del Vallo di Diano, alcuni significativi risultati grazie agli emendamenti presentati ed approvati dal Consiglio Regionale all’interno del Collegato 2021 alla Legge di Stabilità. Il Consigliere Regionale Corrado Matera parla, dopo aver ottenuto il risultato, del suo impegno per le comunità del territorio.

“In particolare,” scrive Corrado Matera, ” in materia ambientale è stato previsto un intervento straordinario di monitoraggio dei corpi idrici e di riqualificazione ambientale, soprattutto alla luce degli ultimi eventi di cronaca che hanno coinvolto il Vallo di Diano, nonché uno stanziamento di € 300.000 per l’attuazione della legge regionale 12/2017, relativamente agli interventi previsti per la protezione civile.

Per rilanciare le Aree Interne e garantire condizioni di sviluppo economico-industriale, è stata accolta la previsione che nella definizione dei distretti economici funzionali venga data priorità alle Aree Interne, nonché il rifinanziamento pari ad € 500.000 della legge sulle cooperative di comunità, quale strumento di innovazione sociale per combattere lo spopolamento.”