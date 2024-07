CORRADO MATERA: “CON VOTO IN CONSIGLIO SU AUTONOMIA FERMIAMO DIFFERENZE TRA REGIONI”

“Il Consiglio regionale della Campania è il primo in Italia a chiedere il referendum abrogativo della legge sull’Autonomia Differenziata. Sono stato tra i firmatari della richiesta di referendum, convinto come sono che la legge voluta da Calderoli e dalla Lega accentua le diseguaglianze tra le regioni più ricche e quelle più povere, mettendo a rischio diritti fondamentali come quello alla Salute e all’Istruzione, e ignorando il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e ai diritti fondamentali.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Corrado Matera,

Confido che nei prossimi giorni altre Regioni possano unirsi a noi in questa battaglia per la salvaguardia dell’unità del Paese, prendendo parte alla lunga mobilitazione che ci vedrà impegnati, al fianco del Presidente De Luca, nel contrastare una legge che rischia di rappresentare la pietra tombale sullo sviluppo del Sud, e in particolare delle sue aree interne.