CORRADO MATERA: “GRAZIE A PIERO DE LUCA PER EMENDAMENTO SU ASSUNZIONE LSU”

“Ringrazio gli on Piero De Luca e Michele Bordo primo firmatario per aver approvato la notte scorsa l’emendamento del Pd al Milleproroghe. Sara’ possibile procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili.”

Lo scrive il consigliere regionale Corrado Matera.

Le procedure consentiranno di assumere i lavoratori anche in deroga, fino al 31 marzo 2022, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli previsti dalla normativa vigente. La misura si applica a tutte le amministrazioni che utilizzano gli LSU. Vengono prorogati quindi sia i termini per le “stabilizzazioni” degli LSU al 31/03/2022, che i termini per le Convenzioni tra il Ministero del lavoro e le regioni per l’utilizzazione degli LSU al 31/12/2022. Terminato l’iter legislativo la regione Campania attiverà la procedura per la sottoscrizione della convenzione.