COSIMO ADELIZZI (M5S): “RECOVERY PLAN E’ MISURA IMPORTANTE PER IL SUD”

“Un buon Governo è un Governo che sa valorizzare le risorse del territorio. Il primo passo per il potenziamento della linea ferroviaria, nella tratta Taranto-Battipaglia, era già stato fatto nel Decreto Rilancio con lo stanziamento di 30 milioni di euro per le fasi progettuali. Ora nel Recovery Plan, anche grazie all’impegno del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica Mario Turco, il progetto della “diagonale del Mediterraneo” è un sogno che si realizza.”

Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Cosimo Adelizzi.

“Inoltre, sempre nel Recovey Plan, sono state stanziate risorse pari a 2,10 miliardi di euro per lo sviluppo dei porti del Mezzogiorno tra cui quelli di Salerno, Napoli, Brindisi e Taranto.

Queste sono grandi opportunità di sviluppo per la nostra terra, sia in termini economici che di lavoro. Il potenziamento delle infrastrutture e dei trasporti è il più importante passo verso quel futuro ampiamente meritato dai nostri giovani del Sud.”