COVID 19. POSITIVO IL SINDACO DI PELLEZZANO FRANCESCO MORRA

A seguito di alcuni contatti avuti nell’ambito di attività istituzionali con persone che sono risultate positive al Covid-19 comunico alla cittadinanza, che dalla serata di giovedì 28 gennaio mi sono posto in quarantena fiduciaria.

Ai primi due tamponi molecolari sono risultato negativo al terzo positivo. Le condizioni cliniche non sono delle migliori ma sto procedendo già da giorni con le terapie come da protocollo in attesa di un miglioramento generale delle condizioni di salute. Lo scrive Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano.

Ne approfitto per informare la cittadinanza che a seguito della mia assenza dal Comune sono state effettuate le sanificazioni a tutti gli ambienti e attivati tutti i protocolli sanitari come indicato dalle disposizioni in materia di contrasto all’emergenza sanitaria.

Colgo, inoltre, l’occasione per ricordare a tutti di rispettare le disposizioni emesse per contrastare la diffusione del contagio, prestando la massima attenzione senza abbassare la guardia. Indispensabile, quindi, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), l’igienizzazione costante delle mani e il distanziamento sociale.

Al momento abbiamo un’unica arma a disposizione, che con rabbia tarda ad arrivare sopratutto per chi è sovraesposto a costanti rischi per combattere questo nemico invisibile: il vaccino che è in fase di lenta somministrazione, nella speranza di un pronto ritorno alla normalità. Un caro saluto a tutti e un ringraziamento per la vicinanza e l’affetto di ognuno di voi.

Il Sindaco dott. Francesco Morra.