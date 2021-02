COVID IN CAMPANIA. IL PRESIDENTE DE LUCA AL LAVORO PER UNA NUOVA ORDINANZA

Come riportato dal sito de Il Mattino, a Palazzo Santa Lucia, da qualche giorno, i tecnici dell’Unità di Crisi, su specifico mandato politico del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, sono al lavoro per la pubblicazione di una nuova ordinanza regionale che dovrebbe imporre nuove limitazioni su tutto il territorio regionale. Quali potrebbero essere i settori nei quali la Regione Campania interviene?

Non è da escludere un nuovo provvedimento sulle scuole ma anche il settore di bar e ristoratori, in queste ore, sono in attesa di una decisione che potrebbe limitare le attività.