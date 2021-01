CRISI DI GOVERNO. RENZI FRENA SU RECOVERY FUND E ATTACCA ORLANDO (PARTITO DEMOCRATICO)

Il partito di Renzi infatti non ha ancora ricevuto il testo aggiornato del Recovery plan, passaggio considerato condizione essenziale per sedersi a un tavolo di confronto sui suoi contenuti. Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera, interpellato al riguardo, afferma: “Risulta complicato giudicare un nuovo piano prima che ci sia inviato. Noi siamo abituati prima a leggere, e poi valutare. Sa, noi antipatici siamo un po’ all’antica”.

“Grande irritazione” in Italia Viva dopo le dichiarazioni del vicesegretario Pd Andrea Orlando che stamani a Omnibus ha confermato di aver partecipato ieri ad una riunione col ministro Gualtieri sul nuovo testo del Recovery Plan. Queste dichiarazioni, dicono fonti di Iv, “parrebbero confermare che c’è una maggioranza nella maggioranza”. La ministra Teresa Bellanova si sarebbe detta “sconcertata e irritata per un metodo molto poco istituzionale e per nulla teso a quella pari dignità politica più volte sollecitata. Ancor più sconcertata da voci abilmente diffuse di una convocazione di Iv alla riunione di ieri, mai arrivata”.