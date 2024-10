EDMONDO CIRIELLI (FDI): “DOCUMENTO SINDACI PER ALFIERI ATTO DI EVERSIONE CONTRO MAGISTRATI”

“Non ho voluto commentare l’arresto del Presidente Alfieri perché dopo la persecuzione giudiziaria( come hanno dimostrato le sentenze e altre decisioni della magistratura ) subite dalla mia comunità politica mentre ero io Presidente della Provincia mi ha insegnato il rispetto per gli indagati. Ma mai né io né i tanti amministratori che ci sostenevano e credevano nella nostra innocenza si sono permessi di fare un documento cumulativo di solidarietà e sostegno . Il conformismo clientelare espresso da queste righe è gravissimo , per quello che mi riguarda anche più grave dei reati contestati ad Alfieri.

Lo scrive il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia.

Un vero e proprio atto eversivo al limite dell’intimidazione contro la magistratura , che conferma il livello penoso della cosa pubblica creato dal sistema del De Luca-Alfieri . Chissà cosa ne pensa il super Procuratore Roberti votato come europarlamentare, da molti di questi sindaci e naturalmente da Alfieri .