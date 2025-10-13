EDMONDO CIRIELLI SABATO 18 OTTOBRE APRE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE A SALERNO

Edmondo Cirielli è pronto ad avviare la sua campagna elettorale da Presidente della Regione Campania a Salerno: l’appuntamento è per sabato 18 Ottobre, a partire dalle 10:30, all’interno dei saloni del Polo Nautico del Lungomare Colombo, per la prima uscita da candidato Presidente, nel salernitano, del Vice Ministro degli Esteri. Un incontro che arriva a pochi giorni, una settimana esattamente, dalla scadenza per la presentazione delle liste, con i partiti della coalizione di centro destra che, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno già completato l’elenco dei candidati e delle candidati in vista dell’appuntamento elettorale del 23 e 24 Novembre.

Cirielli, intanto, è intervenuto sull’emergenza sicurezza in Campania.

“Libertà significa sentirsi al sicuro. È un diritto dei cittadini e un dovere della politica tutelare tutti. Sono orgoglioso del ‘Modello Caivano’ perché simboleggia un perfetto coordinamento tra il governo e la Campania; anche noi faremo la nostra parte. Questo è ciò che andremo a rafforzare. Da viceministro agli Affari Esteri e prima ancora da uomo che ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri, comprendo le esigenze e le criticità dei nostri territori. Ciò che è accaduto a Montesarchio nel beneventano con l’aggressione del 17enne e la violenza a Napoli, ha compromesso la tranquillità dei cittadini. Da padre non accetto che i nostri figli possano rischiare la vita solo perché hanno deciso di uscire di casa. Il nostro obiettivo primario è creare una rete sul territorio e consolidare la cooperazione con il governo centrale con le procuro e le forze di polizia, anche incrementando la presenza sulle nostre strade delle polizie locali, aiutando finanziariamente i comuni e le provincie per aumentare il personale con nuove assunzioni”. Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, viceministro agli Esteri e alla cooperazione internazionale e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania.