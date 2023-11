EUROPEE 2024. NEL M5S ROBERTO FICO NON SI CANDIDA. PRONTO ALLE REGIONALI ?

L’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, in un’intervista rilasciata a Radio Rai, ha annunciato di non avere alcuna intenzione di partecipare, in prima persona, alla prossima tornata elettorale per le Europee del Giugno 2024. Il Movimento 5 Stelle, dunque, non potrà contare sull’apporto di Roberto Fico che, sempre nella stessa intervista, ha lasciato intendere di guardare con grande attenzione alla prossime elezioni regionali “per le quali si voterà tra due anni e mezzo, troppa acqua deve passare ancora sotto i ponti”. Se non è una ammissione, è, di certo, una possibilità che passa anche attraverso la nascita del Campo Largo per le Regionali in Campania con il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle che, proprio sul nome di Roberto Fico, potrebbero far nascere l’intesa.

