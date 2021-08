FORZA ITALIA. MARTEDI’ RIUNIONE DECISIVA DEI VERTICI PROVINCIALI DEL PARTITO

Salerno e Battipaglia: sulla scrivania del Coordinatore Provinciale di Forza Italia Enzo Fasano ci sono i due fascicoli dei comuni di Salerno e di Battipaglia dove il partito degli azzurri non ha ancora deciso quale candidato sostenere. E per fare chiarezza, quando mancano meno di due mesi alle elezioni comunali, è stata convocata una riunione che si terrà nel pomeriggio di martedi’ per affrontare i nodi legati alle scelte nei principali comuni della Provincia di Salerno: quella che verrà fuori, almeno per il Comune capoluogo, sarà la scelta piu’ complicata, considerato quanti cambi di strategia ci sono stati nell’arco degli ultimi mesi. C’è da decidere, ed anche in fretta, perchè il rischio è quello di rimanere senza la lista di partito, considerato gli umori che si avvertono attorno a Forza Italia Salerno ma, sul tavolo, c’è anche Battipaglia dove la soluzione Zara candidato unitario del centro destra sembra sempre piu’ lontana. Forse i vertici provinciali di Forza Italia hanno lasciato trascorrere troppo tempo ed oggi i giochi sembrano già fatti. E pensare che Forza Italia con un Ministro e ben tre parlamentari in carica, all’interno del centro destra, è il partito in provincia di Salerno con la maggiore rappresentanza a Roma.

Share on: WhatsApp