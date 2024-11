FORZA ITALIA NAPOLI. DIMISSIONI DI ANNARITA PATRIARCA: AL SUO POSTO IL SENATORE FRANCO SILVESTRO

Sembra, già, un capitolo chiuso quello delle dimissioni dal Coordinamento Provinciale di Forza Italia Napoli della parlamentare azzurra Annarita Patriarca. La rottura con il Coordinatore Regione Martusciello, nata da qualche tempo per una divergenza di vedute sulla gestione del partito, ha portato, nell’arco di poche ore, alla nomina per la Provincia di Napoli, nella qualità di Commissario Provinciale, del Senatore azzurro Franco Silvestro. E’ probabile che, già nella prossima primavera, al termine del tesseramento annuale e, comunque, prima della campagna elettorale per le Regionali in Campania, venga convocato un congresso straordinario di Forza Italia in Provincia di Napoli, per scegliere il nuovo Coordinatore Provinciale del partito.

