GIUSEPPE FABBRICATORE: DAL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE PARTE LA CORSA AL SENATO

Il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore è il candidato, indicato dal partito di Giorgia Meloni, per affrontare la prossima tornata elettorale del 25 Settembre nel Collegio Uninominale per il Senato della Repubblica. Fabbricatore, da tempo consigliere comunale di opposizione nel Comune di Nocera Superiore, già consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, se la vedrà, tra gli altri, con il Sindaco del Comune di Baronissi Gianfranco Valiante. in passato anche consigliere regionale e Presidente della Commissione Anticamorra. Fabbricatore, da qualche anno alla guida del partito di Giorgia Meloni in Provincia di Salerno, è stato indicato come l’uomo che avrà il compito di rappresentare sul collegio Uninominale tutto il centro destra.

