GIUSY SORGENTE (FRATELLI D’ITALIA): “FONDOVALLE CALORE, ETERNA INCOMPIUTA DI OGNI CAMPAGNA ELETTORALE”

“Mentre cittadini ed imprenditori di tutte le aree interne della Provincia di Salerno, da anni, ogni giorno, devono fare i conti con enormi difficoltà di spostamento anche di poche decine di chilometri, la politica politicante del nostro presidente pro tempore si ricorda, alla vigilia della campagna elettorale, del completamente della Fondovalle Calore”. Lo dichiara Giusy Sorgente, candidata al consiglio regionale con Fratelli d’Italia, a sostegno della candidatura di Stefano Caldoro.

“Elezioni politiche 2018, elezioni europee 2019, elezioni regionali 2020: cambia il voto ma non l’opera da propagandare. La Fondovalle Calore, eterna incompiuta”, continua Giusy Sorgente, “in ogni campagna elettorale viene sbandierata come l’intervento della svolta per i nostri territori. Non è vero, purtroppo, anche questa volta sarà una semplice promessa della campagna elettorale”.