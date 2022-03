IL COMUNE DI PAGANI IN CORTEO A NAPOLI PER DIRE NO A TUTTE LE MAFIE

E’ stato, direttamente, il Sindaco Lello De Prisco a portare a Napoli, questa mattina, in occasione del corteo nazionale contro tutte le mafie, il Gonfalone del Comune di Pagani, insieme a tante altre amministrazioni comunali che hanno risposto all’appello per partecipare al corteo che si è concluso in Piazza Plebiscito.

“Buona Primavera in marcia con Libera Contro le Mafie per la XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti di Mafia, tenutasi questa mattina a Napoli con la partecipazione di don Luigi Ciotti e testimonianze di familiari delle vittime.”

Lo scrive Lello De Prisco, Sindaco del Comune di Pagani.