IL GIALLO DELL’ADESIONE DELLA ZUOTTOLO A FORZA ITALIA: IL VETO DA CASTEL SAN GIORGIO

L’imminente ingresso in Forza Italia di Carmela Zuottolo, Sindaco di San Marzano sul Sarno, fino a qualche settimana fa vicinissima alle posizioni del Partito Democratico e del Consigliere Regionale Franco Picarone – che ne aveva anche preannunciato l’ingresso nello stesso Pd – si tinge, ora, di giallo. Dopo l’incontro con Tajani, per la Zuottolo è arriva una inaspettata frenata, dettata – come pare – dalle rimostranze politiche dell’imprenditore del settore conserviero di Castel San Giorgio Nobile Di Leo. Quest’ultimo, da tempo all’interno di Forza Italia, anche in virtù di un rapporto personale con il Coordinatore Nazionale Tajani, non avrebbe gradito l’ingresso nel partito degli azzurri della Zuottolo, sponsorizzato da un altro nome importante del settore della lavorazione del pomodoro (Romano, ndr). Ecco allora scoppiata, all’interno di Forza Italia, una vera e propria guerra dei “pomodori” che, pero’, dietro nasconde ambizioni ad una candidatura per le prossime elezioni regionali in Campania.

