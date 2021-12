IL M5S IN REGIONE VOTA IL BILANCIO DI DE LUCA: E’ LA FINE DI UN’EPOCA POLITICA

Poco piu’ di un anno: tanto è servito al Movimento 5 Stelle per passare dai banchi dell’opposizione a quelli di una virtuale maggioranza nella quale, di fatto, i Consiglieri guidati da Valeria Ciarambino si stanno gia’ sedendo. Dalla fine della campagna elettorale per le Regionali 2020 (Settembre) al voto favorevole sul bilancio regionale scritto dalla Giunta De Luca (Dicembre 2021): 14 mesi nei quali è accaduto di tutto, non solo in Campania, con la nascita del Governo Draghi ma con alcuni appuntamenti elettorali che hanno visto Pd e M5S insieme vincere, come ad esempio le Comunali di Napoli. E se a Napoli città il PD ed il Movimento 5 Stelle governano insieme l’amministrazione comunale, perchè non provare a farlo anche in Regione Campania ? Il primo segnale di distensione è arrivato chiaro, nel corso della seduta del Consiglio Regionale di ieri a Napoli con il voto favorevole del Gruppo M5S (unica astensione della consigliera Muscarà). Quanto passerà per vedere gli esponenti del M5S passare, anche, in Giunta Regionale ? Secondo i bene informati poco, subito dopo il voto per l’elezione del Presidente della Repubblica.

