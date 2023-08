IL MINISTRO SANGIULIANO PRECETTA I MUSEI STATALI: “APERTI IL 14 ED IL 15 AGOSTO”

Dopo il caso delle chiusure dello scorso 24 Aprile, alla vigilia della festività della Liberazione, il Ministero della Cultura Gennaro Sangiuliano, in vista del Ferragosto gioca d’anticipo e, con una lettera inviata a tutti i Direttori dei Musei e dei Parchi Archeologici di gestione statale, ha ordinato l’apertura al pubblico in occasione di lunedi’ 14 e martedi’ 15 Agosto. Un fatto che, per un paese come l’Italia pare quasi scontato, ma il Ministro ha preferito evitare incidenti diplomatici e con la circolare, diramata con ampio anticipo rispetto alle scadenze, ha lasciato tutto il tempo ai diversi direttori di Musei per gestire ed organizzare le giornate del 14 e 15 Agosto quando, secondo le previsioni, saranno tantissimi i turisti nelle città d’arte.

