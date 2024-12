LA CAMPANIA RESTA SENZA MINISTRI NEL GOVERNO MELONI: FOTI PRENDE IL POSTO DI FITTO

La Regione Campania resta, ancora, senza ministri all’interno dell’esecutivo Meloni: dopo le dimissioni di Raffaele Fitto e la nomina lampo di Tommaso Foti al posto del Ministri volato a Bruxelles. i territori della Campania, alla vigilia della campagna elettorale per le Regionali 2025, restano senza rappresentanza nel Governo della Premier Giorgia Meloni.

Dopo l’addio di Gennaro Sangiuliano il centro destra della Campania, in modo particolare Fratelli d’Italia, non ha uomini di vertice all’interno del Governo, salvo che non si voglia considerare campano, almeno nelle origini, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Arriva, all’interno delle chat delle diverse province della Campania, anche qualche segnale di insofferenza per le scelte di Giorgia Meloni che non ha preso in considerazione le ipotesi campane per la sostituzione di Fitto, prima fra tutte quelle dell’attuale Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli.

Certo, nominare Cirielli come Ministro avrebbe richiesto una procedura politica molto piu’ complessa, da condividere necessariamente con gli alleati, in una fase delicata come quella che anticipa la discussione finale ed il voto sulla legge di Bilancio.