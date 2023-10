LA FESTA DEL PD A BARONISSI TRA MALUMORI E VELENI INTERNI. E C’E’ CHI PENSA AL CONGRESSO PROVINCIALE

Programma contestato, presenze di facciata, malumori, veleni e tantissimi “no comment, non parlo perchè sono un uomo di partito”. La vigilia della Festa Provinciale dell’Unità, in programma da oggi e fino a domani sera a Baronissi, è funestata dai litigi interni alla classe dirigente del Partito Democratico, che, in parte, si è sentita esclusa dall’organizzazione, se non inserita all’ultimo momento, con qualche correzione del programma, effettuata sul fino di lana. Tanti mal di pancia che riguardano non solo gli organizzatori locali, “perchè Baronissi – di chiede qualcuno – dove non hanno neppure il nome del candidato sindaco ?”, ma anche la gestione della Segreteria Provinciale che finisce sotto accusa. E tra i tanti dirigenti del Pd c’è, addirittura, chi invoca un cambio di guardia a Via Manzo, con un congresso Provinciale straordinario da celebrare anche prima di quello Regionale. L’aria che tira, insomma, non è affatto buona e nelle prossime settimane potrebbe diventare davvero irrespirabile.

