LA PORNOSTAR PRISCILLA DA I VOTI AI POLITICI: “10 A BERLUSCONI, 9 A CONTE, 4 A SALVINI, 0 A RENZI”

Il premier Giuseppe Conte? Può essere considerato un sexy simbol, da 1 a 10 prenderebbe un bel 9. Ma attenzione, il numero 1 rimane sempre Silvio Berlusconi. Per lui un 10, non passano gli anni e gli piace sempre”. Così con Agenda Politica Priscilla Salerno, la pornostar di origini salernitane, lancia la classifica dei politici attraenti e con una premessa “si scherza per alleggerire un momento drammatico, i nostri politici sono presi da emergenza ed a loro va il più sincero in bocca al lupo”.

“A Matteo Salvini do 4 ed è così perché ha perso fascino. Gli occhiali che ha messo si accompagnano ad una serie di scelte che hanno snaturato il personaggio, non mi prende più. Per Zingaretti- aggiunge – un bel 7, preferire passare una serata con il fratello ma anche lui non sarebbe male. Renzi ? È troppo uguale a mister Bean, e’ l’antisesso e gli darei 0; do 3 a Carlo Calenda che non perde peso e che ha la faccia da bambolotto”.

Non va bene per Priscilla poi “lo stile di Nicola Fratoianni. È troppo trasandato, uno così per strada neanche lo vedrei, per lui un 1 come minimo sindacale. Meglio Benedetto della Vedova, più sexy ed elegante e con lui ci passeri una bella serata, vada per un 7”.

“Mi piace – aggiunge – Di Maio ma è troppo basso, se fosse più alto andrebbe meglio. Arriva appena alla sufficienza. Il suo leader, Beppe Grillo, è sempre nervoso, per lui un 3 ma mi incoraggia: se ha fatto un partito lui che fa ridere lo posso fare anche io che regalo piacere”.

“C’è poi Maraio, l’unico segretario di partito che è della mia città. Per lui un 7, ha la faccia di chi ama certi giochini ed è salernitano ed i salernitani so sempre una sorpresa come tutti i campani”.

E Priscilla si lancia anche in un giudizio sul Ministro Speranza “per lui un 5. E’ bellino e lo metterei nella categoria ‘slave’ secondo me è uno che le prende dalle donne, gli piace essere picchiato”.

Sollecitata sulle donne poi conclude “non faccio classifiche sulle donne. Loro in politica ed in un mondo di squali hanno coraggio. Mi piace la Carfagna, la più brava è la Meloni. So tutte degne di stima”