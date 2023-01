NEL PD CAMPANO PINA PICIERNO HA GIA’ VINTO IL DERBY CON PIERO DE LUCA

E’ un fatto di cui, almeno in questo momento delicato, è meglio non parlarne, ma negli ambienti del Partito Democratico la questione è, ancora, al centro della discussione: Pina Picierno, europarlamentare del Pd, mai troppo vicina alle posizioni del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, il suo derby contro Piero De Luca, deputato e vice capogruppo Dem alla Camera dei Deputati, lo ha già vinto. Ed a giocare a suo favore è stato il Segretario Nazionale in pectore Stefano Bonaccini che, al momento di comporre la sua squadra, non ha avuto esitazioni ad indicare la stessa Picierno come Vice Segretario, lasciando da parte altri rappresentanti campani – a cominciare da Piero De Luca – ma anche gli esponenti del Pd delle altre regioni del Sud Italia (come ad esempio Michele Emiliano). Poi il tentativo, da parte dello stesso Bonaccini, di coinvolgere Piero De Luca nella sua campagna elettorale per la Segreteria Nazionale del Pd, affidandogli la delega al Sud: la toppa, pero’, sembra essere peggio del buco.

