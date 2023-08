NOCERA SUPERIORE. ROSARIO DANISI: “2023, L’ESTATE PIU’ TRISTE PER LA NOSTRA COMUNITA’ “

“Per Nocera Superiore un’estate da dimenticare, con un cartellone di eventi del tutto incapace di attrarre flussi di visitatori dagli altri comuni e con gli uffici comunali che, nel mese di Agosto, si sono completamente fermati. Insomma, siamo una città paralizzata, vittima dell’incapacità di programmare di chi ci governa, oramai, da 10 anni”, Rosario Danisi, Consigliere Comunale del Gruppo Insieme per Nocera Superiore, non le manda a dire e rincara la dose: “Come al solito siamo noi a rincorrere gli altri comuni della Provincia e cosi’ l’evento Nostalgia 90, divenuto già cult dell’estate 2023, a Nocera Superiore si terrà solo a metà settembre, con le scuole aperte e con tutte le attività entrate nel vivo. Peccato che ad entrare nel vivo non siano stati gli uffici comunali che, a causa della mancanza di personale, circostanza ampiamente nota al Sindaco ed agli Assessori, non sono stati in grado di fornire una sola risposta alle istanze presentate da cittadini ed imprenditori. Spero che si tratti dell’ultima estate tanto triste per la nostra città, la prossima amministrazione comunale saprà, di sicuro, effettuare un lavoro di programmazione per evitare che Nocera Superiore, da luglio ad agosto, diventi un mortorio. In tutti i sensi”

