PD CAMPANIA: IN TUTTA LA REGIONE E’ CORSA AL TESSERAMENTO NEGLI ULTIMI GIORNI DEL 2024

E’ corsa al tesseramento al Partito Democratico in tutta la Regione Campania: dirigenti ed amministratori del Pd sono impegnati, in queste ultime ore che ci separano dall’arrivo del nuovo anno, a concludere la campagna di adesioni 2024 sulla base della quale – anche se non vi è una notizia ufficiale – potrebbe essere basato il congresso regionale. Intanto, in molti comuni della Provincia di Salerno, la corsa alla tessera è scattata anche per i Congressi Cittadini, quelli che, nel prossimo anno, dovranno eleggere i nuovi dirigenti locali del Pd. C’è, comunque, fermento in tutto il Pd della Campania perchè con le ultime tessere da sottoscrivere si potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel prossimo congresso, sempre che venga convocato da parte della Segreteria Nazionale di Elly Schlein: nel frattempo, fino a febbraio 2025, salvo proroghe, per la Campania resta in carica in qualità di commissario straordinario il Senatore Antonio Misiani. Poi, si vedrà. Intanto dal 15 Gennaio partirà anche la nuova campagna di tesseramento al Partito Democratico.

