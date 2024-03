PD E PSI, VICINI ALL’INTESA PER LE EUROPEE 2024. UN NOME SOCIALISTA IN OGNUNA DELLE 4 CIRCOSCRIZIONI

Saltato il tavolo delle trattative con la sinistra di AVS, il PSI del segretario nazionale Enzo Maraio è sempre piu’ vicino ad un accordo con il Partito Democratico di Elly Schlein che lascerebbe al Partito Socialista lo spazio per un nome in ognuna delle 4 circoscrizioni in cui è divisa l’Italia per le Elezioni Europee dell’8 e 9 Giugno. Nessuna presenza del simbolo, ma un’intesa politica semplice che garantirà al PSI asilo politico all’interno di una lista che non ha alcun problema a superare la soglia di sbarramento del 4%.Il PSI, adesso, dovrà attendere le indicazioni precise che arriveranno dalla Segreteria Nazionale del Partito Democratico per i nomi da inserire nelle liste: quattro candidati dai quali, si spera, possa arrivare una sorpresa, ma anche una rinnovata intesa politica che si potrebbe concretizzare, di nuovo, alle Politiche del 2027.

