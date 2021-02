PELLEZZANO. SCREENING VOLONTARIO ANTI COVID 19 NELLE SCUOLE

“E’ un’importante iniziativa – ha detto il Primo Cittadino – che abbiamo voluto promuovere sul nostro territorio per cercare di individuare e circoscrivere eventuali contagi. Tale screening risulta essere fondamentale, innanzitutto per garantire la salute della popolazione scolastica, e poi per interrompere la catena del contagio e continuare ad assicurare la continuità della didattica in presenza”.