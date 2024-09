PIERO DE LUCA A REGGIO EMILIA PER LA FESTA DELL’UNITA’ CON DE PASCALE E LA SEGRETARIA SCHLEIN

C’era anche il deputato Piero De Luca, a Reggio Emilia, per la chiusura della Festa dell’Unità che ha segnato l’avvio della campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna. Un selfie con Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna, Presidente Nazionale dell’UPI, l’Unione delle Province d’Italia, candidato, oggi, a raccogliere l’eredità di Stefano Bonaccini come Presidente della Regione Emilia Romagna. In piazza, pero’, Piero De Luca ha ascoltato anche l’intervento della Segretaria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein che, appena una settimana fa, a Procida, aveva lasciato il Pd campano con l’amaro in bocca per non aver pronunciato nessuna frase chiara sul terzo mandato per il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Piero De Luca prova a fare il pontiere tra la Campania e Roma? E’ chiaro che il suo è un ruolo delicato ma è, altrettanto, chiaro che proverà fino alla fine ad ottenere l’appoggio politico del Partito Democratico per il via libero al terzo mandato per il Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

