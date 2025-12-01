PROVINCIA DI SALERNO. SPUNTA L’IPOTESI DEL 18 GENNAIO PER IL VOTO SUL CONSIGLIO PROVINCIALE

Potrebbero tenersi il 18 Gennaio del 2026 le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno. E’ la notizia che filtra da Palazzo Sant’Agostino dove la convocazione delle elezioni provinciali è stata, momentaneamente, congelata per le trattative in corso per la composizione della Giunta Regionale. Se la data fosse davvero quella del 18 Gennaio, nel corso del fine settimana dovrebbe arrivare il Decreto del Presidente della Provincia Vincenzo Napoli: le liste dei partiti, composte da 16 nomi, dovrebbero, a quel punto, essere presentate entro il 30 Dicembre, con la raccolta firme nel cuore delle festività natalizie.