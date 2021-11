PROVINCIALI 2021. SABATO 28 NOVEMBRE LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Mancano pochi giorni, esattamente 5, alla scadenza per la presentazione delle liste per le Elezioni Provinciali del prossimo 18 Dicembre: la settimana che si apre sarà ricca di impegni e di incontri per tutti i partiti che sono alle prese con il completamento della raccolta delle firme (sono necessarie almeno 107 sottoscrizioni di consiglieri comunali o sindaci) e poi con la preparazione della lista vera e propria dei candidati. Attenzione alle quote rosa: almeno il 30% dei candidati deve essere donna, dunque con una lista composta da 16 candidati ci sono almeno 6 caselle al femminile. E poi via alla campagna elettorale tutta interna al mondo della politica, con una elezione di secondo livello che vede al voto solo ed esclusivamente gli amministratori comunali.

