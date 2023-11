PROVINCIALI, SI DECIDE PER IL RINVIO AL 2024: ECCO DOVE NON SI VOTERA’

Le Province nelle quali almeno il 50% dei comuni andrà al voto nel 2024 non voteranno, per il rinnovo del Consiglio Provinciale, se non dopo 45 giorni dalla proclamazione degli eletti al turno delle amministrative. E’ quanto stabilito dalla Conferenza Stato-Città, chiamata a dare una interpretazione della attuale legge elettorale per le Province. Secondo una stima effettuata, al voto nel 2024 – sempre che non venga approvata la nuova Riforma delle Province – saranno ben 45 Amministrazioni Provinciali.

Per altre 33, invece, che non rientrano in questa categoria, ci sarà il voto – sempre con il sistema di secondo livello – nei 90 giorni dalla scadenza del mandato.