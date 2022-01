QUIRINALE, BERLUSCONI TIENI ANCORA TUTTI SULLA CORDA: “CI VEDIAMO LUNEDI’ 24”

Silvio Berlusconi vuole continuare a tenere tutti sulla corda e, cosi’, al termine della riunione con i Ministri ed i Capigruppo di Forza Italia, ha comunicato di non aver deciso nulla. E’ tutto rinviato all’immediato dopo pranzo di Lunedi’ 24 Gennaio quando, a Roma, prima dell’inizio della prima chiama, si terrà l’assemblea degli elettori di Forza Italia, circa 150 persone tra parlamentari e grandi elettori. Berlusconi, unico nome ufficialmente in campo fino ad oggi, forse pensa ad una resa con l’onore delle armi: almeno un primo turno di voto con il centro destra che, compatto, vota il suo nome per poi fare un passo indietro e diventare determinante con il pacchetto di consensi ottenuto alla prima chiama.

Share on: WhatsApp