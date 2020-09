REGIONALI IN CAMPANIA. TORNA MATTEO SALVINI, ARRIVA GIORGIA MELONI

In attesa di un miglioramento delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi che, poco prima del suo ricovero a Milano, aveva anche annunciato una sua visita in Campania a sostegno della candidatura di Stefano Caldoro, la prossima settimana tornano in Regione Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Il leader della Lega sarà a Napoli, il prossimo settembre, per un comizio pubblico in Piazza della Posta, nel cuore del centro partenopeo: non è escluso che ci possano essere anche altri blitz nei comuni della Campania, in modo particolare in Provincia di Napoli.

Lo stesso giorno, sempre l’11 settembre, Giorgia Meloni sarà nelle Province di Avellino e di Salerno con alcune iniziative pubbliche che toccheranno i comuni di Ariano Irpino, Cava de’ Tirreni e Pagani: sono tre comuni dove sono in programma anche le elezioni amministrative.