SALERNO. CAMMAROTA: “CADUTA ALBERI, PROBLEMA DI ORDINE PUBBLICO”

“Mentre l’amministrazione chiacchiera, senza eventi straordinari gli alberi continuano a cadere nei centri abitati con grave pericolo per le cose e per le persone, ormai la situazione è di ordine pubblico perché prima o poi ci scappa il morto”.

Lo dichiarano in una nota il geom. Paolo De Marco, dirigente de La Nostra Libertà, e l’avv. Antonio Cammarota, capogruppo al Comune di Salerno e Presidente della Commissione Trasparenza, che mercoledì si occuperà della vicenda.

“Chiederemo chiarezza e dati all’amministrazione e ai dirigenti”, continua Cammarota, “ovvero quanti alberi sono caduti, quali sono le cause, quanti e quali sono a rischio, quando è stata fatta l’ultima manutenzione e quando verrà fatta la prossima, quali sono le risorse economiche in bilancio e quali le risorse umane in pianta organica, e quindi cosa si intende fare per evitare il pericolo di danni alle persone”.