SALERNO, COMUNALI 2026. L’APPELLO DI M5S, AZIONE, CASA RIFORMISTA, NOI DI CENTRO ED AVS A PD E PSI

Le Rappresentanze del Movimento 5 Stelle, Sinistra italiana, Casa Riformista, Noi di Centro, unitamente ad Azione, Oltre, Salerno in Comune e Semplice Salerno, ritengono necessario e non più rinviabile l’avvio di un percorso unitario e condiviso di tutte le forze progressiste in vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Salerno.

E’ quanto scrivono i rappresentanti dei partiti in una nota diffusa alla stampa.

L’esperienza positiva e vincente maturata in occasione delle recenti elezioni regionali dimostra come la convergenza tra culture politiche diverse, ma unite da valori comuni, rappresenti una scelta credibile ed efficace. Nella convinzione che quella stessa felice composizione debba essere riproposta, auspicabilmente rafforzata da ulteriori soggetti politici progressisti oltre che movimenti e associazioni civiche, le forze firmatarie ritengono fondamentale costruire una proposta politica ampia e coerente, capace di garantire nuova ed efficace azione amministrativa, visione strategica e progettualità di lungo periodo per la città.

Un percorso unitario che assume un valore strategico per tutte le competizioni amministrative, a partire dalle elezioni comunali di Salerno.

Per tali ragioni, le forze politiche sottoscrittrici invitano le Segreterie Nazionali, Regionali e Provinciali del Partito Democratico e del Partito Socialista Italiano – Avanti affinché si apra ad horas un tavolo di confronto politico e programmatico, specificamente dedicato alle elezioni comunali della città di Salerno, all’altezza delle sfide che l’ attendono Salerno.