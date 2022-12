SALERNO. PAOLA DE ROBERTO: “GRAZIE A CHI HA CREDUTO NEL PROGETTO APP SALERNO”

L’App, realizzata dagli studenti del corso “Enterprise Mobile Application Development” dell’Università di Salerno, permetterà di accedere anche ad un servizio di consultazione di tutti i defibrillatori presenti in città. Chi possiede un defibrillatore, inoltre, potrà registrarne in autonomia il posizionamento sulla mappa virtuale.

Anche a seguito degli ultimi accadimenti dolorosi avvenuti in città, il Comune di Salerno insieme ai promotori dell’iniziativa, ha voluto dare un’immediata risposta.

Il Settore Politiche Sociali, inoltre, insieme alla Fondazione della Comunità Salernitana opererà sia per diffondere la presenza dei defibrillatori in città, sia per realizzare un tutorial informativo e organizzare corsi di formazione sull’utilizzo di questa strumentazione aperti a tutti.