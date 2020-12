SALERNO. PROROGATO IL TERMINE PER CREDITO DI IMPOSTA TARI

Con delibera di giunta comunale 244 del 19/11/2020 è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze per credito d’imposta TARI alla data del 30.11.2020, in considerazione dell’entrata in vigore in regione Campania delle misure restrittive per le zone ad alto rischio connesso all’epidemia da COVID19, approvate dal Ministro della Salute con ordinanza del 13 novembre 2020.

La delibera inoltre prevede che tutti i contribuenti interessati possono chiedere il supporto, nella elaborazione e trasmissione delle istanze relative al credito d’imposta, ai patronati e ai Centri di Assistenza Fiscale (c.a.f.) del territorio di Salerno, in convenzione con il Comune.

Il diritto all’ottenimento del suddetto aiuto è subordinato al possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblicato dal Comune di Salerno e alla presentazione della domanda di concessione entro le ore 12.00 del 30 Novembre 2020 attraverso la piattaforma digitale raggiungibile al seguente indirizzo internet: https://servizi.comune.salerno.it/web/home/sostegno-emergenza-covid-191.

Il Comune a seguito di istruttoria delle domande pervenute, provvederà a pubblicare l’elenco dei beneficiari dell’aiuto prima della scadenza dell’ultima rata del tributo, prevista per il 31 dicembre. Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all’indirizzo creditoimposta2020@comune.salerno.it.