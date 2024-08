SAN VALENTINO TORIO. IL COMUNE CONFERMA IL SOSTEGNO PER L’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

L’ Amministrazione Comunale, a sostegno delle attivita’ del’ Ufficio del Giudice di Pace di Sarno.

Il Comune di San Valentino Torio ha contribuito anche quest’ anno, cosi come fatto per l’ anno 2023, a sostenere le spese per il funzionamento dell’ Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente.

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Anche per l’ anno 2024, dunque, sono stati destinati e poi versati 10.000 € al Comune di Sarno, per sostenere le ingenti spese che sono necessarie per il buon funzionamento di questo importante ufficio periferico del Tribunale di Nocera Inferiore e del Ministero della Giustizia, assolutamente utile al nostro territorio per i cittadini, i legali, gli enti, le imprese.

Nei limiti delle nostre possibilita’ abbiamo giustamente assecondato le richieste del Tribunale, del Comune di Sarno capofila dell’ accordo di partenariato per il sostegno dell’ Ufficio del Giudice di Pace, ma anche di tanti legali del nostro paese e del nostro comprensorio, nonche’ del Sindaco di Sarno Dott. Francesco Squillante e di tutta l’ Amministrazione del Comune capofila.

Riusciamo cosi a dare una mano per contribuire alle spese di gestione sostenute dal Comune di Sarno per un Ufficio che rende servizi a tre territori comunali e quindi anche a quelli di San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno.

Era giusto contribuire, anche quest’anno, per evitare la chiusura di questo Ufficio, provando cosi a rispettare il protocollo d’ intesa tra i 3 Comuni che fu stipulato nel 2014.

Sosterremo ogni anno le spese di gestione necessarie per il buon funzionamento dell’ Ufficio del Giudice di Pace di Sarno, sostenute dal Comune di Sarno per il pagamento di stipendi del personale assegnato, per spese di cancelleria, manutenzione delle strutture, utenze, macchinari, programmi, organizzazione.

La nostra collaborazione con i Comuni limitrofi per migliorare i servizi ai cittadini del comprensorio e’ piena e convinta.