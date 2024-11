SINDACI E REGIONALI 2025: VINCENZO SERVALLI E ANTONIO SOMMA PRONTI ALLA SFIDA ELETTORALE

Ci sono Sindaci, in Provincia di Salerno, pronti a lasciare la propria poltrona per affrontare la prossima tornata elettorale per le Regionali. Dimissioni dall’incarico, seppure con una durata ancora limitata, in cambio di una semplice chanche, l’opportunità di candidarsi per le Regionali 2025, giocandosi la partita senza il paracadute della carica di primo cittadino. Ed allora, eccoli pronti alla sfida delle Regionali in Campania: Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni, Antonio Somma, Primo Cittadino di Mercato San Severino. Ancora nulla di ufficiale, sia ben chiaro ma i segnali che giungono dai territori parlano di una imminente campagna elettorale che, per causa di forza maggiore, deve andare oltre i confini comunali, altrimenti non avrebbe senso. In corsa ci saranno solo Somma e Servalli ? In Provincia di Salerno, al momento, sono questi i nomi che ricorrono con maggiore frequenza ma anche negli altri territori ci sono sindaci che hanno iniziato a sfogliare la margherita, petalo dopo petalo, ripetendo le frasi “mi candido, non mi candido, mi candido, non mi candido”. In Provincia di Avellino, ad esempio, Enrico Franza, Sindaco di Ariano Irpino, uno dei pochi centri con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, sta, seriamente, valutando l’ipotesi di una discesa in campo.

