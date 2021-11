SPERANZA CI PROVA GUSTO: PRONTO STATO DI EMERGENZA FINO A GENNAIO 2022

L’Italia continuerà ad essere l’unico paese in Europa dove, per quasi due anni, viene applicato lo stato di emergenza. E’ questo per la decisione del Ministro della Salute Roberto Speranza, che oramai appare in pubblico solo per annunciare la proroga di una situazione eccezionale che, stando alle ultime notizie, dovrebbe concludersi a Gennaio 2022. Allo stesso tempo il Governo Draghi, compulsato dallo stesso Speranza, sta valutando anche l’ipotesi di una proroga del Green Pass per lo stesso periodo, ossia fino all’inizio del prossimo anno.

