STEFANO BONACCINI RIBADISCE IL NO AL TERZO MANDATO DI DE LUCA: “IL RICAMBIO NON E’ OFFENSIVO”

Stefano Bonaccini frena (di nuovo) le mire del governatore Vincenzo De Luca, intenzionato a fare il terzo mandato da governatore della Campania. “Penso che De Luca sia un ottimo presidente- ospite questo pomeriggio di Tagadà, sui La7- però se la Corte costituzionale si esprime a sfavore cosa facciamo? Non rispettiamo la legge? Forse, visto che c’è questo punto interrogativo, e visto che il Pd nella sua maggioranza non è d’accordo sul terzo mandato, non credo che sia offensivo per nessuno pensare di favorire un ricambio. In Emilia-Romagna è stato generazionale, ma non è solo una questione di età”. Secondo Bonaccini, dunque, “la cosa migliore in Campania, se non la vogliamo regalare alla destra, è mettersi a sedere e trovare insieme una soluzione che possa garantire a una coalizione larga di centrosinistra di poter fare come abbiamo fatto in Umbria e in Emilia-Romagna”.

