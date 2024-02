VALENTINO GRANT (LEGA) A LUCERA (FOGGIA) IL CONFRONTO CON GLI IMPRENDITORI DEL TERRITORIO

Accompagnato dal Sindaco di Lucera Giuseppe Pitta, l’europarlamentare della Lega Valentino Grant, anche nel centro della Regione Puglia, ha avuto modo di illustrare, ai tanti imprenditori che hanno partecipato all’incontro, le opportunità, ancora poco conosciute, offerte dalla normativa europea. Il tour informativo del parlamentare europeo Grant, iniziato nei mesi scorsi con tappe in Abruzzo, Campania e Calabria, sta riscuotendo grande interesse su tutti i territori del Sud Italia dove, come spesso ripete lo stesso Grant, “l’Europa viene percepita, a causa della mancanza di una corretta informazione, come un nemico e non, invece, come un alleato, soprattutto per il mondo delle attività produttive”.

