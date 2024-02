VALENTINO GRANT (LEGA): IL TOUR PER INFORMARE SULL’EUROPA ARRIVA A CASTEL VOLTURNO

Arriva in Provincia di Caserta, a Castel Volturno per la precisione, il tour dell’europarlamentare della Lega Valentino Grant, da tempo impegnato in una serie di incontri sui territori del Sud Italia, per illustrare le opportunità che arrivano dall’Europa per le piccole e medie imprese. L’appuntamento in Provincia di Caserta con Valentino Grant è per sabato 2 Marzo, a partire dalle 12:45, nelle sale dell’Hotel Ristorante Yoy di Castel Volturno: a spiegare come l’Europa per il mondo dell’economia locale possa rappresentare un alleato e non un avversario sarà proprio l’attuale parlamentare europeo della Lega Valentino Grant.

