“Massima solidarietà al ministro Roberto Calderoli per le vili minacce. Piena e incondizionata fiducia nel suo operato. Il ministro è impegnato in una grande riforma che porterà vantaggi epocali al nostro Paese. Con l’Autonomia verrà finalmente smascherata l’inconsistenza e la cattiva gestione di alcuni esponenti che, da troppi anni, incatenano il Sud, schiavo della malapolitica a favore di clientele malsane”. Così in una nota la segreteria regionale della Lega in Campania.

