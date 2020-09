2021, ALTRO CHE REGIONALI: SI VOTA A NAPOLI, SALERNO, CASERTA E BENEVENTO

Il 2021 sarà un anno importantissimo per le amministrazioni comunali della Regione Campania: quattro capoluoghi su cinque andranno al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco. Da Napoli a Salerno, da Caserta a Benevento: l’unico comune fuori dalla tornata elettorale sarà quello di Avellino.

Per il resto in tutta la Regione Campania, conclusa la fase delle elezioni per le Regionali 2020, inizierà la campagna elettorale per le Comunali 2021 che coinvolgerà numerosi elettori campani e sarà l’ennesimo banco di prova per i partiti. Il centro sinistra allargato, per cosi’ dire, ad oggi governa tutti i comuni

Luigi De Magistris (Napoli),

Vincenzo Napoli (Salerno),

Carlo Marino (Caserta)

Clemente Mastella (Benevento).