ANGELO COVIELLO: “CON LA FORMAZIONE DI QUALITA’ SI FA LA DIFFERENZA PER I GIOVANI DEL SUD”

“E’ la formazione di qualità che può e deve fare la differenza per i nostri giovani, soprattutto al Sud”. Cosi Angelo Coviello, amministratore unico di IGB-Insurance Gold Brokers, fra i partners del “Master in Governo dei rischi assicurativi” che è arrivato alla discussione finale.

Il Master Universitario di II livello ‘MAGRISK’ organizzato dal Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” unitamente all’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in collaborazione con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali (ANRA).

La direzione affidata, congiuntamente, al professore Antonio Coviello del CNR IRISS ed alla professoressa Francesca Perla, Prorettore dell’università Parthenope.

“Formiamo figure fondamentali per la tenuta delle imprese pubbliche e private, avviamo l’inserimento di figure altamente professionalizzante, nel mondo del lavoro. Obiettivo del Master è -rilancia Coviello – lo sviluppo di figure professionali con spiccata capacità innovativa, l’Insurance manager e il Risk manager, da inserire nel settore assicurativo, bancario e finanziario, nonché nelle imprese pubbliche e private, in grado di identificare, analizzare e controllare i rischi”.

Anche altre eccellenze hanno sostenuto l’idea, la Fondazione Cattolica, ANIA, IGB, RBM-Assicurazione Salute S.p.A., Roland-Rechtsschutz-Versicheru ngs, Am Trust Financial, Coface-Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur S.A.

Gli argomenti trattati nella discussione finale hanno dato conferma delle intuizioni. Ed i titoli della tesi sono la narrazione del successo.

1) “La Riforma del terzo settore e l’obbligo assicurativo” – Stage presso Fondazione Cattolica Assicurazioni – Tutor Universitario: prof. Ugo Fiore, Tutor Aziendale: Nicola Ghirelli (candidato: Dr. Coviello Gerardo)

2) “La compliance e il project work” – Stage presso AmTrust Europe Limited – Tutor Universitario: prof. Antonio Coviello, Tutor Aziendale: Marica Piccioli (candidato: Dr. Dardo Umberto)

3) “Un nuovo Consiglio di Amministrazione: le novità introdotte da Solvency II” – Stage presso AmTrust Europe Limited – Tutor Universitario: prof. Andrea Napolitano , Tutor Aziendale: Matteo Boviello (candidato: Dr. Ferronetti Antonio)

4) “Rischi e reati dei Manager, uno studio sul management italiano: i White Collar-Worker” – Stage presso Roland- AG Rappr. Generale per l’Italia – Tutor Universitario: prof. Anna Papa, Tutor Aziendale: Jan Peckelsen (candidato: Dr. Filincieri Rizza Giuseppe)

5) “Risk Management nel trasporto pubblico” – Stage presso Ente Autonomo Volturno s.r.l. EAV – Tutor Universitario: prof. Armando Sacco, Tutor Aziendale: Domenico Cirella (candidato: Dr. Gallo Alessandro)

6) “Rischi e reati dei Manager” – Stage presso Roland – Tutor Universitario: Anna Papa, Tutor Aziendale: Jan Peckelsen (candidato: Dr. Guarente Raffaele)

7) “Applications of Catastrophe Modelling for Insurance and Solvency II compliance: the Italian Seismic Risk Case Study” – Stage presso Axa xl – Tutor Universitario: prof. Francesca Perla, Tutor Aziendale: Fabio Petruzzelli (candidato: Dr. Liardo Roberto)

8) “I contratti di assicurazione per la responsabilità civile professionale medica da colpa grave-legge “Gelli-Bianco” – Stage presso AmTrust Europe Limited – Tutor Universitario: prof. Antonio Coviello, Tutor Aziendale: Salvatore Punzo (candidato: Dr.Morra Francesco)

9) “Analisi Quantitativa e Qualitativa di un Portafoglio Special Risk” – Stage presso Meteotec – Tutor Universitario: prof. Federica Gioia , Tutor Aziendale: Stefano Guazzone (candidato: Dr. Riccio Paolo)

10) “La gestione del risparmio e degli investimenti con polizze assicurative: Caso Generali Italia S.p.A” – Stage presso Generali Italia S.P.A. – Tutor Universitario: prof. Antonio Coviello , Tutor Aziendale: Armando Schiano (candidato: Dr. Somma Annamaria)

11) “I Nuovi Prodotti Assicurativi Vita: Principali Normative, Obblighi Informativi e Costi” – Stage presso Fondazione Cattolica Assicurazioni – Tutor Universitario: prof. Zelda Marino , Tutor Aziendale: Salvatore La Torre (candidato: Dr. Spina Francesco)